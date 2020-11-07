台師大女生遭陌生男子尾隨滋擾　校方將加強巡邏

台灣的長榮大學日前發生女學生擄殺案，引發各界關注校園安全問題。台灣台北市的台灣師範大學，最近又傳出有女學生在校園附近遭陌生男子尾隨滋擾。校方周六（7日）表示，接獲台北市警察局通知後，已完成校安通報及發信給全校師生，要求提高自我防護觀念，校方亦會加強巡邏。

據台媒報道，一名台師大女學生在上月30日行經師大路、和平東路口時，遭一名年約二十多歲的男子尾隨，被追問「有沒有男朋友」，男子更向她索取聯絡資訊，女生及後報警求助。騷擾事件的消息很快傳遍網絡，不少網民指控，一名綽號「機電100」的男畢業生，經常出沒校園並向女生搭訕，懷疑事件與其有關。校方周五表示，在周一（2日）接獲台北市警察局婦幼隊來信，指「機電100」曾在校園滋擾學生，要求校方完成校安通報，並做好校園保安工作。

台師大表示，由於大學屬開放式校園，因此校方無法完全掌控制止陌生人進入校園。但若然校方接獲任何通報狀況，會立即請駐校警衞處理。但是，校方稱警方已提供照片供女生確認，但她指認的疑似搭訕者並非「機電100」，因此校方呼籲外界不宜穿鑿附會。