男子跪地被女子鞭打　警方調查牽出案中案

內地網民上周五（6日）爆料，指河南鄭州一男子上周四（5日）在一處露天廣場前，跪地哭訴自己女友被殺，同場一名女子則用疑似皮鞭的物體不斷抽打該男子，指摘他無用，連自己女朋友都救不了。警方接報到場介入調查，隨後通報，指涉事男女同屬一個性虐待工作室，但該工作室近期涉及一宗命案，目前，工作室的4名負責人均已被警方拘捕。

事發當晚，男子跪在廣場上聲撕力竭地哭訴，指自己女友遭綁架，綁匪向他勒索1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元），但因自己交不起贖金，導致女友被撕票。而在場一名身穿黑色外套的女子，則對跪地男邊打邊罵，指其「因為沒錢，給不了他們好處」對方才會撕票；又指「你（跪地男子）像狗一樣活着」。

警方經調查發現，現場2人與另外1男2女在當地經營一個性虐待工作室，專門經營性虐待遊戲業務，並透過網上聯繫及預約客戶，提供各種訂製服務。該工作室同時在網上售賣訂製性虐待遊戲影片，非法牟取利益。而上周（2日）涉事工作室成員、24歲的胡姓女子在為客人提供性虐服務時，被對方劫殺，目前兇手已被警方拘捕。工作室成員在胡女死後，策劃「街頭表演」，擬達到經濟補償目的，最終也被警方拘捕。