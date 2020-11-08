公司為測忠誠度要求員工「自願減薪」　報名者獲利是獎勵

受到新冠肺炎疫情影響，不少公司在錄得虧損下要求員工減薪。但廣東廣州一家公司卻在微信群組發通報，指公司收益良好，允許員工自願申請每月降低待遇10%，事件曝光後引起各界批評。該公司回應指，這是為了測試員工的忠誠度而推出的政策，而且自願降薪是員工合理合法的權利，員工若主動報名參與，會獲派利是獎勵。

內媒報道稱，該間公司為廣州多益網絡。據網上截圖顯示，老闆在微信群組中容許入職滿2年的員工申請自願減薪。截圖流出後，引起極大爭議，網民紛紛表達不滿，更斥責公司無良。有人更指「這是測試嗎？這根本就是耍流氓」、「現在都這麼明目張膽地進行剝削勞工嗎？」據悉，發布截圖的員工及後被管理層召見，目前已經離職。

有員工透露，公司不時會有類似的測試發生，「答錯」的員工都會收到懲罰，輕則需要檢討，最嚴重的更會被公司解僱。他又指出公司去年亦曾要求員工向老闆派利是，結果老闆在年會上，表示不會收取任何利是，更10倍奉還給員工。

多益網絡之後亦發出通報，公開讚揚願意減薪的員工，強調截圖者已經離職，批評他是「懷恨在心、扭曲真相」，而且私自違法把公司調整薪資待遇的商業機密對外公布。