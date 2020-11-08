包裹無法送入校園惹不滿　校方：黑惡勢力作祟

山東青島工學院近日有學生爆料，指該學校日前與菜鳥驛站終止合作後，導致很多速遞無法進入校園，而學校又採取防疫措施，令學生不得隨意進出校門。學校上周五（6日）通報，指有「社會黑惡勢力」干擾，才導致速遞無法進入校園。目前，警方已介入調查。

該校一名學生日前網上發貼文指，自學校年初與菜鳥驛站終止合作後，並未與其他物流中心合作，菜鳥驛站則搬到校外。受疫情防控影響，目前學生無法出去拿包裹，只有個別速遞公司能進入學校。有時候，速遞員會將包裹由校園圍牆外將扔進學校，十分危險，而且容易導致包裹損壞。

校方事後在公告中指，學校正努力解決此事，但受「社會黑惡勢力」干擾，使圓通、申通、中通、韻達及順豐的速遞一直無法送入校園；又指目前只有中國郵政速遞（EMS）和京東速遞可以進入校園，呼籲學生在選擇京東、郵政的方式購物。校方一名工作人員表示，速遞公司不入校園，很可能與之前的菜鳥驛站有關，他認為是速遞公司與菜鳥驛站有不少利益關係。

菜鳥驛站業務經理郭勇反指，校方有人為了利益，要求將學校速遞的經營權交出；而現在又臨近「雙十一」，是速遞賺錢的時候，校方才會發公告將事件鬧大。