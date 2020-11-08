新冠肺炎：內地增28宗境外輸入　天津倉庫裝卸工人染疫

國家衞健委周日（8日）通報稱，內地新增28宗境外輸入確診病例，無新增死亡病例，目前累計86,212宗確診，4,634人死亡。天津市防疫指揮部周日發布消息稱，在濱海新區中新天津生態城海聯冷凍倉庫環境內發現病毒，一名裝卸工人經核酸檢測後確診，已送往定點醫院治療。

通報顯示，新增的境外輸入分別為陝西9宗，上海7宗，湖北4宗，浙江、廣東和四川各2宗，山西和福建各1宗；另新增36名無症狀感染者。目前仍有410名患者留院治療，其中7人為重症病例。

天津濱海新區防疫部門上周六（7日）接到山東省德州市通報，從天津進口的急凍食品的外包裝樣本發現病毒。天津啟動應急預案，對位於中新生態城的海聯冷庫相關急凍食品、冷庫、運輸車輛等進行核酸檢測，隔離密切接觸者，截至目前，一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手發現病毒。

天津上周六另接到山西省太原市防疫部門通報，當地某企業經天津口岸進口的急凍食品外包裝發現病毒，天津市疾控部門對涉事的東麗區某冷庫相關人員和冷庫冷鏈食品、環境樣本等檢測，暫未發現感染。目前涉事冷庫已封存，正將相關產品流向對各地部門通報。