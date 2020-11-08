美國大選：拜登當選　專家指可望為中美關係帶來「喘息期」

美國民主黨總統候選人拜登勝選，外界關注其對華政策。中國官媒周日（8日）引述中國學者意見，指拜登上台後，可為中美關係迎來「喘息期」。針對香港部分，另有分析指拜登不太可能把香港當棋子，更傾向於在中美爭鬥中回歸傳統外交。

復旦大學美國研究中心副主任信強受訪時表示，拜登會為中美關係帶來「喘息期」，預計中美會在防疫、氣候變化恢復合作，但戰略互信重建非一朝一夕之功。中國國際關係學院校長助理、國際政治系主任達巍指出，「對華接觸政策」需要調整已漸成美國朝野的共識，拜登難以改變兩國走向競爭與對抗的大趨勢，但不意味拜登政府會支持對華全面脫鉤。

有指拜登或對中美貿易政策採取更理性的態度，但信強認為不太可能取消對華關稅，因加徵關稅是繼續談判的「好籌碼」。外媒亦曾指，拜登會與美國主要盟友磋商，以「集體影響力」對付中國。達巍認為，面對國內壓力，美國欲重返「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）的難度較大。

在兩岸政策上，信強指拜登在台事務上料會更謹慎克制，雖然會繼續對台售武，但不會試圖越過「紅線」挑釁中國，以降低台海擦槍走火的機率。

拜登曾批評，特朗普政府針對華為、TikTok等中國科企的制裁做法是凌亂無效的，而他將採取協調有效的策略，對中國企業實施新制裁。達巍相信，在關鍵核心科技領域上，美國不會放鬆打壓中國，但「脫鉤」的範圍有望縮小，因為特朗普是將國安與和科技競爭綑綁，範圍設置過大，且不切實際。