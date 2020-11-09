跳繩成學生升學利器？　5小時培訓課收2000人民幣

跳繩作為民間傳統的體育項目，近年成為了內地小學生體育課必考項目。內地傳媒近日發布「跳繩補習班火爆，背後是『老母親』們的焦慮」的專題文章，透露跳繩已成為家長們重視的升學項目，不惜安排孩子在課餘時間報名補習班，當中5節課的1小時一對一課程，學費更高達2,000元（人民幣，下同，約2,371港元）。

北京家長穆女士指出，其剛滿5歲的孩子報名了西城區車公莊培訓機構的跳繩課程，上課的10多名學生大多是剛開學不足兩個月的小學一年級生。她表示，現時幼兒園中班就要求練跳繩，但升上小學後就需要面對體育課「達標的硬性要求」，因擔心孩子屆時不能適應而感到焦慮，遂安排報名有關課程。

穆女士報名的機構在北京、上海、廣東廣州等地有十多間分店。她表示，上課地點交通並不方便，但因聽聞教學質量不俗、檔期火爆，專程慕名而來，其孩子亦是因有學生請假而獲得名額，受訪當天正是第一次上課。她又指出，不少家長都願不計成本的為孩子投錢，「每50分鐘200元（約237港元）的大班課已經算便宜的了」，而海淀區的跳繩班因採取上門授課，每節課1小時、每期5節課，一對一價格高達2,000元，一對二、一對三的課程，每人則需1,200元及900元（約1,423及1,067港元）。

內媒記者梳理發現，自《國家學生體質健康標準（2014年修訂）》實施後，跳繩地位出現巨大變化，從昔日冷門的選測項目，成為小學階段的必測項目。當中規定，「1分鐘跳繩」是小學一至六年級的測試內容，而在一至四年級時，跳繩成績更佔體育總成績的20%。

由於內地體育成績與各項評獎評優，與升學掛鈎的條件逐漸增多，成為家長重視的「升學利器」，但與此同時，亦給體育培訓機構帶來更多的市場需求；內媒記者業於網上在北京地區以跳繩為關鍵詞檢索時，搜索出的相關商戶更得到832個結果，而足球及乒乓球則分別有1,466及668個。

跳繩培訓班在國內變得火爆，惟爭議亦相對增加。浙江杭州的劉女士近日向內媒反映，其剛升上小學的兒子因跳繩未達校方規定1分鐘跳140下，遂在市內一跆拳道館給兒子報名訓練課程，「1,288元（約1,527港元）上9堂課」，未料孩子在體驗課過後忽然大有進步，已能1分鐘跳125下。劉為此要求退錢，經當地媒體介入後才終退回全費。