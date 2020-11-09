央企女性高管比例僅5%　美智庫籲在後疫情改革

美國政府智庫彼得森國際經濟研究所近日發布研究報告，指中國央企女高管比例遠低於其他上市公司，當中在國資委轄下的所有非金融央企的800多名高級管理人員中，只有41名女性，佔總數的5％。報告呼籲，應將國企領導的性別多元化，加入後疫情時代的改革議程。

報告指出，在2019年非金融國有企業持有35萬億美元總資產（約273萬億港元），約為中國GDP的240％。而在國資委管轄的央企，管理着其中9.4萬億美元的資產（73.3萬億港元）。而這些非金融央企僱用超過1,400萬員工，其中只有330萬是女性，佔總數的24％。

報告作者表示，曾於今年早些時候研究中國上市公司中存在的女性職場歧視，發現中國所有上市公司的女性領導人有17%左右，而女性的勞動參與率領先於其他國家，但國企女性高管只有5%。另發現，一半以上的女性管理者僅擔任總會計師和領導紀檢部門，甚至很少能晉升成為企業最高領導人。

報告又提到，國企工作原本被視為安全穩定的「鐵飯碗」，但自1995年開始，《勞動法》允許國企解僱無過失的員工，當中年紀大、工作績效不高的員工首當其衝，且女性居多，再就業難度極大。

據多項研究表明，公司領導性別多樣性與公司績效之間存在正相關關係，隨着國企的市場化改革深化，領導人的性別多樣性將會更重要，並帶來財務收益。報告認為，國企和民企的機制性差異對女性勞動力的影響，或許會被納入未來的研究重點。