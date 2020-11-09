市監總局約談27間網上平台　促「雙11」遵從監管規則

內地「雙11」購物節將至，國家市場監督管理總局通報，當局近日與中央網信辦、國家稅務總局，聯合召集、約談阿里巴巴、京東、百度、騰訊等27間主要互聯網平台企業，召開行政指導會議，表明「平台不得強迫商家站隊二選一，直播帶貨不得​​浮誇戰績」等監管規則。

該「規範線上經濟秩序行政指導會」於上周五（6日）召開，會上表示，線上經濟在應對新冠疫情和促進經濟社會發展中發揮積極作用，但同時存在不容忽視的問題，特別是在雙11促銷期間，競爭失序問題突出。

會議要求，不得實施濫用市場支配地位、壟斷協議和違法進行經營者集中等行為；杜絕刷單、刷評、炒信等失信造假行為，不得發布浮誇的直播帶貨「戰報」虛增流量，進行違規競爭等。另監管部門也要求落實責任，加大智財權保護、食安檢驗，並杜絕虛假宣傳，對促銷方案加強審查，落實網購7日無理由退貨規定等。

市監局表示，平台要高度重視消費者個人訊息安全，並遵守稅收徵管法及其實施細則、電子商務法等法律法規，依法履行納稅義務，依法享受納稅優惠。另持續推動整治線上平台壟斷、不公平競爭和假冒偽劣等違法違規行為，營造規範有序、健康發展的線上市場環境。