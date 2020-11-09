85名學生誤信走後門考入美術學院　受騙逾900萬人民幣

內地兩名男子，近日自稱是陝西西安美術學院（下稱「西安美院」）副校長的親戚，以「保證通過考試」為幌子，騙取85名考生共逾900萬元人民幣（約1,000萬港元）的「報名費」。惟該筆費用最終被他們購買豪車、奢侈品等。目前，2人已被警方刑拘。

22歲吳某、29歲劉某早前透過網絡認識，前者稱因舅舅是西安美院的副校長，早前曾輕鬆通過該考的入學試，「只要畫得不太差，通過考試輕而易舉」，但最終他選擇遠赴南韓留學。經商議，吳、劉合謀向有意入讀西安美院的考生，收取約10萬元（約12萬港元）的費用，幫他們走後門通過考試。

二人將「保證通過考試」的消息告知多間藝術培訓機構的老師後，讓有意的學生交錢報名。其中一間培訓機構的12名學生，共支付了176萬元（約208萬港元）的費用後，卻未被西安美院錄取，亦不獲退款，學生們只好報警求助。

經警方追查，吳某根本不認識任何西安美院的老師或管理人員，但他的確在2017年通過考試。調查期間，警方接到更多培訓機構報案，所有的線索均指向當時仍在西安辦藝考培訓機構的劉某，惟後者在事情曝光後斷絕聯絡，企圖「玩消失」逃避追查。

至上月14日，劉某被捕後，承認曾收取學生的「報名費用」，並將一半的錢轉交至吳某，讓他去找舅舅處理入學事宜。同月31日，吳某落網後交代，自己拿到錢後盡情揮霍，買名錶、跑車、電單車等。目前，吳所買的奢侈品已被警方扣查，案件正進一步調查。