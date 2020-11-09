巴士車廂傳腥臭味　警查獲1.3萬餘條乾海馬

廣西防城港邊境管理支隊上周六（7日）通報，該支隊日前在橫江邊境檢查站中，登上客運巴士進行例行檢查時，因聞到行李廂傳出腥臭味，而對車上行李展開排查。其後在朱姓女乘客攜帶的行李，查獲1.3萬餘條無合法手續的乾海馬，揭穿朱女的鄧姓丈夫走私乾海馬轉賣牟利的計劃。

事發於上月30日傍晚，執勤民警對一輛由東興開往廣州方向的巴士進行例行檢查時，聞到腥臭味，遂組織人員對行李物品展開排查，在車廂發現三個可疑包裹。經開袋檢查，發現袋內均裝滿乾海馬，共計13,991尾，重約17公斤。

經查，該批乾海馬是由車上的一名女乘客朱某攜帶，而乾海馬的實際持有者為鄧男，他在民警通知下趕到該站後，因無法提供任何合法手續而被民警拘留，移交至江平邊境派出所。

原來，鄧某近兩個在東興共花了2萬餘元人民幣（約2.3萬港元）收購乾海馬製品，計劃帶回廣州售賣牟利。至10月底，他和妻子到東興遊玩時，將已打包好的乾海馬交給妻子，謊稱袋內是「沙蟲」，讓其幫忙帶回廣州。

民警介紹，海馬是國家二級保護動物，被列入《中華人民共和國野生動物保護法》和《瀕危物種國際貿易公約貿易公約（CITES）》保護目錄，禁止非法收購、運輸、出售。目前，鄧男因涉嫌非法收購珍貴、瀕危野生動物及其製品，已被刑事拘留。