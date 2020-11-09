新冠肺炎：世衞復會未獲邀　台外交部表遺憾

世界衞生大會（WHA）周一（9日）起復會，台灣至今未獲邀請。台外交部周日（8日）對此表示高度遺憾及強烈不滿 ，批評中國大陸阻撓台灣參與世界衞生組織（WHO），以及該組織持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權。有美國的華人組織再呼籲WHO秘書長譚德塞邀請台灣參與會議。

台外交部指出，在全球仍深陷新冠疫情嚴重威脅之際，WHO卻基於政治考量，拒邀台灣參與WHA，不僅是漠視台灣人民的健康權，對於該組織憲章強調「全民均健」為崇高目標，無疑也是一大諷刺。

台外交部表示，深信「德不孤、必有鄰」，在台灣努力爭取參與WHA的過程中，國際社會的聲援力道愈來愈強，包括美國再次發表聲明敦促譚德塞邀請台灣出席WHA，並鼓勵該組織擴大與台灣有意義合作。

除多國政府和媒體輿論呼籲讓台灣參與WHA外，美國歷史最悠久的華人組織紐約中華公所，於當地上周四（5日）亦分別以中、英文致函譚德塞。內容提到，台灣成功控制疫情，避免大量民眾死亡，擁有的防疫知識應廣為分享。信中表示，台灣的個人防護裝備產量在全球名列前茅，在疫情短期內難結束的情況下，WHO將台灣拒於門外不合邏輯。