工人涉盜竊羈押201天後檢方撤訴　信訪多年終獲賠

四川省建築工人張某30多年前捲入一宗木材盜竊案，惟羈押201天後，因證據不足撤銷起訴，張某則被公司撤職。多年後，張某提出國賠申訴，惟地方檢察院與法院以該案為歷史問題遺留不受理。張某其後持續10多年信訪，今年在最高檢協助下，終於為張某提供了化解方案。

1986年7月，梓潼縣某建築公司報案稱張某盜竊木材。經公安機關調查認定，梓潼縣檢察院同年12月依法批准逮捕張某並提出起訴。惟案件因證據不足，檢察院撤回起訴。其後張某不知去向，案件亦因而擱置未作終結處理。

2005年，張某回到梓潼縣檢察院，該檢察院對張某作出不起訴決定，張某提出國家賠償申請。但由於國家賠償法規定，發生在1994年12月31日以前的案件，依照以前的有關規定處理。因此，梓潼縣檢察院、綿陽市檢察院和綿陽市中級法院賠償委員會，均沒通過張某的國賠申請。

因該案失去工作的張某隨後開始長期上訪，經與梓潼縣檢察院檢察長趙偉溝通後，張某要求討回被建築公司開除前，以工齡計算養老保險待遇。但檢察院查證建築公司破產清算資料和相關人事檔案後，發現張某的訴求缺乏法律依據和政策支持。

到今年3月，最高檢清理信訪積案時，將張某的信訪案列入重點化解案件名單。經多次研究分析，梓潼縣檢察院最後認為該案可以通過司法救助化解，趙偉多次前往張家進行遊說，最終獲張某及其家人接納化解方案，並辦理相關手續，解決了這宗持續十多年的信訪積案。