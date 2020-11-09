美國大選：關注美對兩岸政策　台國安局長邱國正稱續遏陸友台

美國民主黨拜登當選美國總統，中美關係、美台關係引起關注。台灣的國安局長邱國正周一（9日）表示，美國總統不管哪個黨當選，總體走向「遏中友台」，密切關注美國對華政策調整。美智庫表示，即將上任的拜登政府應同意加強與其他盟友和合作夥伴的關係，來與中國大陸競爭和對抗，「台灣對於未來不需要太過擔心」。

台灣的立法院外交及國防委員會周一邀請台國安局進行施政計劃及收支預算案報告，邱國正會前受訪指，沒有參加蔡英文主持的國安高層會議，但上次會議已有大概方向，對於兩岸問題，台不能依賴其他國家，要「自助再天助」。

邱國正續稱，一個政府要輪替，有些政策會延續，亦有政策會調整，尤其是不同政黨，但政府交接中，步調快慢不是外界能掌控。有立委關注大批支持特朗普的網民湧入美國在台協會（AIT）官方Facebook留言；邱國正表示，台國安局對美選情況持續監控，包括兩岸情況和國際輿情，並向相關部門提供參考意見。

另外，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的分析師葛羅斯曼表示，儘管拜登對特朗普政府的印太戰略持不同意見，或可能重新調整與大陸關係，緩解雙方的緊張氣氛，但「大國競爭局勢不會輕易消失」。

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