出現新證據　最高法裁定王書金姦殺案發還重審

河北石家莊西郊1994年發生姦殺案，引起全國轟動。曾被指兇手的聶樹斌執行死刑後，於2016年改判無罪，此案至今仍是懸案。而在2005年落網的河北廣平人王書金曾向法院承認是該案真兇，惟上訴後被法院駁回。最高法周一（9日）覆核王金平涉其他姦殺案的死刑判決時，認為玉米地姦殺案出現新證據，撤銷河北省高院二審和邯鄲市中院一審判決，發還市中院重新審判。

王書金早年涉嫌強姦殺害劉某某、張X甲和強姦賈某某後殺人未遂，在邯鄲市中級人民法院一審判決，以故意殺人罪、強姦罪，判處王男死刑。王男被捕後，除承認姦殺多人外，還承認是河北石家莊西郊玉米地姦殺案的真兇；惟河北省高級人民法院第二審駁回王男上訴，維持原判，不認定他是玉米地姦殺案的真兇。

邯鄲市中級人民法院近日就王男判死案，提交最高法覆核。最高法周一覆核時，發現兩級法院第一審和第二審均不認定書金涉嫌實施強姦、殺害被害人張X乙（即玉米地姦殺案死者）的犯罪事實，此案已出現新證據，遂不核准法院對王男涉其他案件死刑的判決，撤銷早年法院的判決，發還重審。