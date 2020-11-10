山寨遊戲機小霸王被申請破產　法定代表人遭列黑名單

曾雄踞內地遊戲機市場第一位，不少80後、90後的童年回憶的「小霸王」遊戲機面臨破產命運。小霸王文化發展有限公司近日被申請破產重組，法定代表人馮寶倫已被法院列入限制高消費的黑名單內。業界人士透露，小霸王4年前曾提出上市計劃和「超500億VR產業新霸主」的目標，卻因項目投資出現問題，導致虧蝕2至3億元（人民幣，下同，2.3至3.5億港元）。

內媒報道，小霸王品牌始建於1987年，母公司益華集團藉着當時日本任天堂帶起的遊戲機風潮，進軍電子遊戲機市場。至1995年時，小霸王產值已達10億元（11.7億港元），更開始從遊戲機向家電等其他電子產品領域拓展，惟及後日漸式微。

小霸王文化發展有限公司今年1月更出現高層人事變動，馮寶倫接任董事長後，小霸王陸續因債務問題而被法院列為「被執行人」，至今年9月9日共有29項被執行人紀錄，執行法院均為中山市第一人民法院，金額約為1,824.8萬元（2,140萬港元）。與此同時，自2019年起，小霸王文化已牽涉多達98宗官司，其中涉及多宗股權投資款項的糾紛。

報道又指，小霸王2016年曾提出上市計劃和「超500億VR產業新霸主」的目標。小霸王團隊曾宣布重返遊戲機市場，並發布了「Z+新遊戲電腦」硬件產品，同時規劃了數款獨家遊戲，惟至去年，小霸王遊戲機團隊突然解散，計劃發布的遊戲硬件亦遲遲無法銷售。