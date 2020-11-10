網傳清華教授棄養妻女　男事主︰離開是為自保

內地近日有網民在北大BBS論壇上發文，控訴畢業於北京大學、清華大學醫學院公共健康研究中心助理教授陳潛（化名），在女兒今年出生3天後失蹤，4天後更向妻子提出離婚，逾100天仍拒見妻子，拒絕承擔養育責任。事件引起網民關注，涉事教授則反駁，指自己是家暴受害者，離開妻女是為自保，目前正辦理離婚手續。

網文指，陳潛與女事主李薇（化名）同為北大校友，在通選課上認識。畢業後，女事主留京發展，陳潛則赴美升學，在哈佛大學取得雙博士學位。至2017年底，陳潛擬回國發展，經常致電給李薇，要求協助打聽工作機會，二人於是熟絡起來。2018年，李獲陳邀請到美國旅行，二人確定情侶關係。2019年3月，兩人回國後在北京結婚，同年6月，陳入職清華。至今年7月24日，李誕下女兒。

惟陳潛被指在女兒出生後第3天，與妻子爭吵後失蹤，至今逾100天仍未曾現身。李薇稱，陳不但置妻女於不顧，即使她致電陳表示女兒生病，但陳仍拒絕見面，又未負擔任何開支，之後更將自己的電話號碼「拉黑」（封鎖）。由於女兒出生後，沒有父母一同辦理，不能取得出生證明、戶口證等文件，令嬰兒看病、打疫苗也有困難。

在女兒出生後第7天，李薇更收到陳潛的離婚協議書，內容提及男方有權要求鑑定與女兒是否有血緣關係，令李感到受侮辱。她遂要求立即作親子鑑定還清白，陳潛卻拒不露面，離婚一事也就暫擱至今。李雖然到陳位於清華的住址，惟陳拒絕開門，甚至找保安驅逐妻女，李只好返回娘家。

內媒記者其後採訪陳潛，惟他聲稱妻子在網上發放的內容不實，卻拒絕證實是否在女兒出生3天便離家，未有照顧妻女，只強調正進行離婚訴訟，案件開庭時可找出真相。另在網上有一名自稱是陳潛的網民回應，聲稱離家是因遭受家暴，被妻子打出門，為保護自己及女兒，不得不離家及提出離婚。