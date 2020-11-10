保安員連續工作10天後猝死　家屬提告保安公司

台灣南投縣一名31歲李姓保安，早前在值班期間突昏迷，送院搶救不治。家屬近日向媒體投訴，指死者生前曾連續10天上午，且每天超時工作達22小時，質疑是過勞死，決定向保安公司提告。惟該公司回應，強調李男死因與工作無關，惟承認漏發加班費，將會補發。

從閉路電視畫面可見，事發於去年9月24日，李男擔任夜班保安期間，先是在座位上以手不斷摸頭，其後趴在桌上抽搐，勉強起身想要求救，最後重摔癱倒在地。住戶路經發現後，立即把保安送院搶救，惟最終不治。經醫院診斷，李男死因是高血壓引起顱內出血（中風）。

惟家屬指李男沒高血壓病史，他生前連續10天值班，超時工作卻沒有加班費，且李男明明在醫院搶救，卻還有打卡上班記錄，且死者因公死亡，該公司卻連喪葬補助費還未給家屬，令家屬怒轟︰「連買棺材的費用都沒有給，是不是很無良。」

該保安公司則解釋，關於打卡記錄問題，是李男圖方便事先填寫，至於加班費，保全業者坦承是漏算，將會補發給家屬。業者強調，經勞保局調查後，判定李男是自然死亡並，且公司已因員工超時工作問題，遭當局罰款2萬元新台幣（約5,500港元）。