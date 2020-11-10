世衞大會否決邀請台灣與會提案　中方：須按一中原則

世界衞生大會（WHA）周一（9日）起復會，台灣至今未獲邀請。會上，洪都拉斯及太平洋島國馬紹爾群島的代表，提出要求討論「邀請台灣作為觀察員參加WHA」提案，但遭中方代表反對。大會最終裁示接受總務委員會建議，台灣參與案未能列入大會議程。

馬紹爾群島代表指出，台灣因世衞排斥而無法獲得新冠疫情訊息，即使台灣在防疫上獲得很大成就，幫助許多國家，卻因政治因素無法與會而感到遺憾；建議大會不應將政治考量，置於全球健康影響世衞聲譽。洪都拉斯代表則表示，疫情已經越過政治邊界成為全球問題，惟世衞繼續出於政治原因不讓台灣參與，是將政治凌駕於健康之上。

中國駐日內瓦大使陳旭在會上重申，涉台提案違反聯合國大會決議所確認的「一個中國」原則。台灣地區參與大會，必須按照以上原則，並通過兩岸協商處理。惟民進黨當局堅持「台獨」立場，台灣參與世衞大會的政治基礎不復存在。另強調大會對涉台問題早有定論，個別國家執意提交涉台提案，只會將衞生問題政治化，干擾大會進程。

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周一深夜表示，陸方對「台灣地區」參與世衞組織活動問題的立場是一貫、明確。是次大會續會再次作出不將涉台提案列入大會議程的決定，充分說明「一中」是「國際社會普遍共識和國際準則」，在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」不得人心，必然失敗。