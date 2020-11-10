2000年前西漢邊城糧倉遺址　於呼和浩特發現

內蒙古自治區文物考古研究所與中山大學的聯合考古隊，近日在呼和浩特市玉泉區沙梁子村，發現一座距今約2,000年、建於西漢中晚期長城沿線的疑似大型糧倉遺址，是中國迄今發現規模最大的漢代單座夯土高台建築。

糧倉遺址呈長條形，長約170米、闊約21米，位於一座面積約11萬平方米的西漢城址中部。遺址內有16道溝槽，推測可能用於通風及防潮，柱子則採用可防蟲及防潮的松木，遺址的泥土中發現少量黍子，地下還有成排儲存糧食的窖穴，並出土大量黍子。

考古人員從溝槽結構、出土瓦件及瓦當判斷，遺址可能是西漢大型糧倉，使用時間約為100年，最後毀於一場大火。考古項目負責人劉揚表示，糧倉有四面坡屋頂，是漢代規格較高的建築才有；遺址所在地是西漢雲中郡犢和縣，是漢代北方長城沿線一座邊城。

考古項目執行領隊金志偉指，這是中國發掘的首個西漢邊城疑似糧倉，溝槽式建築結構在以往考古發現中較少見，為研究漢代邊城提供全新資料，並有助研究古代建築技術、漢代中央政權對北方長城沿線地區的軍事戰略部署、漢代北方農業經濟等。