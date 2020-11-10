美國大選：加國總理外長籲拜登對華施壓　盡早釋放被捕公民

加拿大總理杜魯多周一（9日）與宣布勝出美國總統大選的拜登通電話，他表示，希望拜登未來能持續對中國施壓，以促成2名被中國逮捕近兩年的加拿大公民，康明凱及斯派佛能夠盡早獲釋。而加拿大外長商鵬飛早前也作出類似呼籲。

杜魯多表示，美國總統特朗普政府及其他盟邦均密切合作，持續對華施壓。他對新任美國政府極具把握，將與加拿大和其他國家合作，以使中國明白其「脅迫式外交」是「徒勞無益」，且會引起全世界民主國家的極端關注。

商鵬飛周日（8日）接受電視台訪問時表示，拜登當選對加國將是「絕佳的機會」，又指美加兩國可在更多領域重回合作，例如在抗擊疫情、經貿、氣候變化，以及要求中國釋放兩名加國公民等事宜。

加拿大前駐華大使趙樸近日受訪時表示，相信美國民主黨人希望恢復與中國對話，認為拜登擔任美國副總統時曾到訪中國對此有幫助。他又指出，中美對抗趨於緩和，會為兩名加拿大人的獲釋提供一些靈活性。他建議設法讓孟晚舟案「達成和解，而非起訴」，可能促成兩名加拿大人回到加拿大，孟晚舟則返回中國。

2018年12月，加拿大前外交官康明凱和商人斯派佛，因涉嫌間諜罪嫌被中國羈押。外界認為這是中國針對加方依美國要求，逮捕華為太子女孟晚舟作出的報復行徑。

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