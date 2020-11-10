新冠肺炎：內地多22宗確診　印尼進口急凍鯧魚驗出病毒

內地周二（10日）公布新增22宗新冠肺炎確診病例，一宗本地確診個案為上海周一（9日）通報在浦東機場當搬運工人的51歲男患者，其餘均為境外輸入。中國海關總署官方網站周二公告，在印尼進口的一批凍刺鯧一個產品樣本中，新冠病毒核酸檢測顯示受感染。

據海關總署公告指，按規定，全國海關自即日起暫停接受印尼水產品生產企業Pt. Anugrah Laut Indonesia（註冊編號為CR 821-16）的進口申報一周，期滿後自動恢復。

內地過去一日新增境外輸入確診病例分別出現在廣東6宗、上海4宗、福建3宗、四川3宗、北京2宗，以及天津、浙江和陝西各1宗；全日新增無症狀感染個案25宗，一宗本地個案來自天津，患者為貨車司機，曾到冷藏庫接載冷凍食品。全國至今累計86,267人確診，當中4,634人病亡。

內地接連有本地確診病例與冷凍食品和運輸發生關聯，令人擔心因進口食品引發疫情爆發的風險上升。因此，在國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組周一（9日）發布的《關於印發進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案的通知》當中，特別對冷凍運輸出入儲存庫環節作出詳細要求，要求進口冷凍食品從貨櫃卸貨換裝至境內運輸工具時，貨主或其代理人對貨物包裝實施徹底消毒。