內地上月CPI按年升0.5%　升幅略低過預期

中國統計局周二（10日）公布，10月份全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲0.5%，預期升0.8%，前值升1.7%；按月跌0.3%。

期內，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降2.1%，預期跌1.9%，按月持平；工業生產者購進價格按年下降2.4%，按月上漲0.2%。

至於今年1至10月份，CPI按年升3%；PPI按年跌2%，工業生產者購進價格跌2.6%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，10月份各地區各部門繼續做好保供穩價工作，市場供求總體穩定。隨着國內工業生產持續恢復，工業生產價格總體平穩。

按月而言，食品價格由9月上漲0.4%轉為下降1.8%，影響CPI下降約0.41個百分點。食品中，生豬產能持續恢復，豬肉供給持續改善，價格下降7%，降幅按月擴大5.4個百分點；雞蛋和鮮菜供應充足，價格分別下降2.3和2.1%；部分地區蘋果、梨等新果上市，鮮果價格略漲1.8%，漲幅按月回落5.5個百分點。

非食品價格按月上漲0.1%，漲幅按月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.08個百分點。非食品中，十一長假期及中秋假期居民出行增多，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別升9.4、4.1和2.8%；受國際原油價格波動影響，汽油和柴油價格分別下降2.3和2.6%。

按年看，CPI漲幅回落較多，主要是受去年同期對比基數較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降的影響。其中，食品價格上漲2.2%，漲幅比上月回落5.7個百分點，影響CPI上漲約0.49個百分點。食品中，鮮菜、牛肉和羊肉價格分別上漲16.7、7和3.6%，漲幅分別回落0.5、2和1.8個百分點；豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降，下降2.8%；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降18.3、13.2和6.5% ，降幅分別擴大0.6、4.1和1.8個百分點。

非食品價格按年持平。其中，醫療保健價格上漲1.5%；教育文化和娛樂價格上漲1.1%；交通和通訊價格下降3.9%，其中汽油和柴油價格分別下降17.4和19.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅與上月相同。