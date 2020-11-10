深圳倡導節約飲食　禁止餐廳設最低消費

內地餐廳設最低消費的做法將成過去。

自從內地中央推動惜食文化，全國各地地方政府紛紛響應，推出禁止餐飲浪費行為的措施。廣東省深圳市人大常委會周一（9日）發布《關於修改〈深圳經濟特區文明行為條例〉的決定》（下稱決定），即日起禁止深圳餐飲經營者設最低消費。

深圳市人大常委會法工委稱，這次修法重點，一方面為鼓勵文明健康飲食，倡導注重膳食平衡、按需按量搭配食物、使用公筷公勺等；另一方面倡導合理點餐、適量取餐、剩餘食物打包、辦理婚喪嫁娶和其他禮儀活動從簡用餐。決定又叫停大胃王直播等行為，明確要求不得製作和傳播宣揚超正常食量飲食、暴飲暴食的作品和信息。

由於餐飲經營者涉及食物生產、加工、消費服務的全過程，決定要求餐飲經營者應引導消費者節約用餐，不得設置最低消費，同時倡導建立節儉消費提示制度、在菜單上標註分量、引導消費者合理點餐、餐後主動協助打包；鼓勵推出有利於減少餐飲浪費的新產品、新模式、新業態，以及科學合理地處置餘量食物，從源頭實現節儉節約。

廣州市今年10月底也通過《廣州市反餐飲浪費條例》，規定餐飲服務經營者不得設最低消費額，違者最高罰款1萬元人民幣（約1.19萬港元）。