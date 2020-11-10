直播帶貨流量造假　2元人民幣可買上萬點讚

內地「雙11網購節」期間，直播帶貨（宣傳商品）產業更顯蓬勃，同時面臨激烈競爭。有內媒近日調查發現，直播帶貨市場存有黑幕操作，不論是觀眾人數、點讚、銷量、好評等均可造假，涉及抖音、淘寶、快手等多個直播平台，2元（人民幣，下同，約2.35港元）就可以買到1萬點讚。

負責提供抖音「人氣造假」服務的Ginny（化名）介紹，其工作室有幾百名兼職，每人都有幾部電話，操作方式可靠，能包辦提升直播間人氣、播放、點讚、評論、互動；增加1,760人氣只需4.5元（約5.28港元），1萬點讚更只需2元（約2.35港元）。

提供淘寶相關服務的「小一」（化名）則介紹，許多主播會購買「真人互動」服務以帶動氣氛，價格為1人每小時8元（約9.38港元）；另提供「高級觀看」服務，可顯示觀眾正在購買商品、設置觀看時間，每增加1,000人只需14元（約16港元）。有技術公司更宣稱，可用軟件同時操控上萬台電話，令官方平台以為是真實用戶後，提供更可靠的造假服務；此行為稱為「養號」。

有網絡安全專家表示，直播數據造假現象其實很容易分辨，但平台為了搶佔消費者市場，默許並理解此為一種「特殊營銷手段」；由於逐個分辨虛假用戶的成本甚高，令平台無法大力打擊。亦有業內人士稱，部分主播甘願冒被封禁的風險造假，正正揭示行業生存的困境。