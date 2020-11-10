總統任期完前換防長罕見　軍事專家關注南海台海

美國總統特朗普周一（9日）透過Twitter宣布即時解除防長埃斯珀的職務，並由國家反恐中心主任米勒接替。中國大陸官媒引述學者分析，一個總統在任期將結束前撤換防長的做法極為罕見。有軍事專家警告，接下來要高度關注南海、台海會否出現異常動向。

有美媒形容，特朗普解僱埃斯珀的意義值得重視，因為它標誌着現代美國政治史上最瘋狂（wildest）、最無約束（most unbound）的72天邁出第一步。眾議院議長佩洛西則發聲明表示，事件表明特朗普打算利用他總統任期最後的日子，在美國以至全世界製造混亂。

外交學院教授李海東周二（10日）接受大陸官媒訪問時表示，特朗普通過這種方式向外界證明，雖然他選舉受挫但仍擁有實權。埃斯珀在一些關鍵議題上堅持不同於特朗普的主張，導致了被革職的必然結果。李海東稱，特朗普將選舉失利的部分原因，歸罪於埃斯珀沒有按照其主張使用聯邦軍力壓制種族騷亂，令他在一些選區失去選票。

李海東指出，事件令外界擔憂特朗普是否想利用軍隊來確保他繼續留在白宮，或者將他認為不公平的選舉結果推翻。假如特朗普真有這種想法，將會嚴重背離和破壞美國的政治和法律制度。

另美國大選前，中美剛剛舉行了首屆危機溝通工作組會議。當時埃斯珀澄清，報道所謂在特朗普選情不利時美軍可能襲擊中國南海島礁的報道不屬實。有匿名軍事專家便向大陸官媒表示，總統把防長換掉，就意味着把基本政策也換掉。雖然當前中美之間會出現狀況的機率依舊是低的，但不排除特朗普會拿大陸做文章，給拜登留下爛攤子。