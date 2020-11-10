阿里文娛前輪值總裁受賄　判有期徒刑7年

阿里巴巴文化娛樂集團（下稱阿里文娛）前輪值總裁兼優酷總裁楊偉東涉賄案，早前已在淅江省杭州市餘杭區法院審理並宣判。楊被控利用職務便利，索取、非法收受業務合作單位賄款855萬多元（人民幣，下同，約1,015萬港元），被判有期徒刑7年。

內媒周二（10日）從杭州余杭區法院獲悉，優酷前總裁楊偉東因利用職務便利，索取、非法收受業務合作單位賄賂款855萬餘元，並為他人謀取利益，已於9月30日被該院以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑7年，並處沒收財產200萬元（約238萬港元），追繳違法所得。

法院審理查明，楊偉東於2016至2018年間向多家業務合作單位負責人，索取及收受款項，或接受安排入住酒店、享用水療服務。庭審中，代表律師指楊從其中一家上海文化發展公司高層收取的款項，屬正常借貸，不應認定為賄賂。惟法院查明，楊的公司與王某的公司存在業務往來，且楊曾稱王某說過賺到錢想答謝他；另楊與王某未簽訂貸款合同，也未約定借款期限、利息，至案發未還，故認定該筆款項為賄款。

公開資料顯示，1973年出生的楊偉東，曾在聯想集團、諾基亞任職，2013年加入優酷土豆，先後任高級副總裁、土豆網總裁；阿里巴巴2015年收購優酷土豆、翌年成立阿里文娛，楊偉東為大優酷事業群總裁，2017年任阿里文娛輪值總裁，兼任大優酷事業群總裁，2018年5月兼任阿里音樂CEO，同年12月被警方帶走。