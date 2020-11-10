兵團住建局前巡視員涉嚴重違紀違法　遭開除黨籍

中央紀委國家監委網站周二（10日）通報，新疆生產建設兵團紀委監委已完成對前兵團住房和城鄉建設局一級巡視員、兵團紀委前副書記、監委前副主任黎明強，涉嫌嚴重違紀違法問題的審查調查，紀委決定給予其開除黨籍及政務撤職（降至一級科員）處分，並收繳其違紀違法所得。

通報指，黎明強長期從事紀檢監察工作，卻帶頭違反政治紀律。他長期利用職權，違規收受禮品禮金，為他人承攬工程項目牟取利益；在監督審查調查過程中以案謀私、充當「內鬼」，致使案件查辦工作受阻，並為紀檢監察工作造成嚴重不良影響。紀委認為黎嚴重違反黨紀，但鑑於他在審查調查期間能如實、主動交代問題，並上繳違紀違法所得，對其從寬處理，並作出上述處分。

資料顯示，黎明強今年58歲，為四川安岳人，在1990年1月加入中國共產黨。他曾擔任新疆生產建設兵團紀委辦公廳主任、兵團紀委常委、秘書長、副書記、監委副主任等職務。在今年1月起，擔任兵團住房和城鄉建設局一級巡視員，直至今年5月，經自治區人大常委會會議審議，免去其兵團監察委員會副主任職務。