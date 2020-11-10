內地網站公布統計數據　揭99%人收入不足5000人民幣

內地國家統計局早前公布第3季國內平均月薪數據，指國民每人每月收入達7,800元（人民幣，下同，約9,300港元），更有調查指出內地直播主的平均月薪更逾1萬元（約1.19萬港元）。惟有內地有網站公布數據，使99%的中國人月入根本不足5,000元（約6,000港元），與官方數字大相逕庭。

內地網站《36氪》最近發布一段名為《別被洗腦了，這才是99%中國人的工資真相》的影片，指出中國現時勞動人口達9.45億，而大部分人的月薪低於5,000元。文章又解釋，受到中國區域貧富懸殊影響，國內平均月薪往往被北京、上海、深圳等大城市拉高，所以官方公布的數字未能反映全部事實。

影片又提及，只有收入中位數才能比較反映真實情況，其實大部分內地一線城市的工資中位數根本只有3,000至4,000元（約3,500至4,700港元）。根據國家統計局的數據，2020年上半年中國城鎮居民可支配收入為約2.16萬元（約2.57萬港元），其中工資性收入約為1.32萬元（約1.57萬港元），亦即是說中國城鎮勞工每月收入只有2,200元（約2,620港元）。