中國力推國產晶片應對美方制裁　清華教授：替代不應成為主旋律

中美關係持續緊張，美國早前對華為晶片加強管制，以技術圍堵封鎖中國。因此，內地當局大力發展半導體行業，並推動國產晶片發展。惟中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍日前表示，中國的半導體風潮已有點過火，他認為要防止極端主義和封閉思想，不能用「代替」思維作為發展的主旋律，應維持開放、合作的態度。

魏少軍日前在深圳出席「全球高科技領袖論壇」，他在會上指出，中國已經融入全球技術體系，不能走回頭路。他認為中國還需要很長時間，才能成為世界半導體行業的領袖。因此國家要摒棄封閉發展的錯誤思想，中國仍要繼續開放。同時，他希望中美半導體產業，能在競爭中合作，他認為這才真正有利兩國的發展。除了半導體外，國內其他行業也需要走向國際。他強調在全球化下，脫鉤是損人不利己的行為。

他指出，中國率先控制住新冠疫情，這是發展半導體產業的先機和優勢，他強調中國市場貢獻了全球上半年半導體市場的所有增長。但國家必須克服急功近利冒進式的發展，虛心向美國半導體行業學習。他又建議政府重新審視對半導體產業設計、製造、封測、裝配、材料等5大板塊的投入，他指出目前各大板塊所得資源差距頗大。中國應加強對材料板塊的投資，以平衡行業發展。