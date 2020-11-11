雙11網購節兩階段活動　累計銷售突破3723億人民幣

內地一年一度的「雙11網購節」周三（11日）凌晨正式展開，惟今年因新冠肺炎疫情關係，電商平台分兩階段公開銷售。據「天貓」數據顯示，自11月1日至周三凌晨零時30分，實時成交額已突破3,723億元（人民幣，下同，約4,422.8億港元）。

據電商平台數據顯示，在活動開始3分57秒，天貓出現首個訂單創建峰值，每秒達到58.3萬筆交易；廣東省交易量最多的區域，依次為寶安、白雲、龍崗、天河及福田。截自凌晨零時18分，交易量最多的五個省市分別是廣東、浙江、江蘇、山東、上海。

受疫情影響，外界普遍擔心今年「雙11」未能創新高。天貓今年推出兩階段的購物周期，有上月21日開始預售，分別在11月1日至3日、11月11日兩階段公開售賣。另一電商平台「京東」則由上月21日至11月11日，展開為期22天的預售及促銷活動；截至周三零時09分，京東累計下單金額已突破2000億元（約2375億港元）。

阿里巴巴集團公董事會主席兼首席執行官張勇早前表示，購物周期讓消費者有更多機會參與「雙11」活動，亦有助商家在疫情後恢復業績增長，以上售賣周期的有助他們創造更長的銷售時間窗口，獲得更好的銷售成績。

不斷更新（香港時間）：

00：10 天貓出現首個訂單創建峰值，每秒達到58.3萬筆交易。

00：11 廣東省交易量最多的前五區域，依次為寶安區、白雲區、龍崗區、天河區、福田區。

00：18 交易量最多的省市，依次為廣東、浙江、江蘇、山東、上海。

00：30 天貓成交額突破3723億元。

00：33 京東累計下單金額已突破2000億元。