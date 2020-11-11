微型挖掘機成雙11預購大熱　最平僅600人民幣

內地因新冠疫情關係，電商平台提早推出「雙11」網購活動。據天貓公布11月1日的預購活動數據顯示，今年微型挖掘機訂單數按年增長近150%、成交量按年增長約140%，當中最便宜僅600元（人民幣，下同，約712港元），而挖掘機中有9成均來自山東。

據內媒報道指出，今年年初因受疫情影響，內地不少農民工無法回到務工的城市，而留在當地農村。部分人為維持生計，在當地購買微型挖掘機工作，包括修整土地、農田除草挖溝、果園施肥，以及小型的室內裝修或道路施工，令挖掘機在疫情期間、甚至疫情後大受歡迎。

內媒記者在淘寶App上檢索「小型挖掘機」的關鍵詞，發現銷量排行前10名的商家主要集中在山東，商家紛紛貼有「雙11」活動的標籤。其挖掘機價格在5,000至20萬元（約5,939至23.7萬港元）不等，當中銷量最高的已有491人付款，只售600元。

位於濟寧市任城區城郊的山東岳工機械生產廠房，其負責人孟憲賀表示，今年微型挖掘機的備貨量是去年「雙11」的1.5倍，預計成交額最高可達到1,700萬元（約2,019萬港元），出貨量預計將超過400部。他形容，挖掘機既可以挖山藥，又可以在果園刨坑，甚至可用在市政工程，在現代社會上用途甚廣。