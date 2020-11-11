12歲女孩打賞主播逾9萬人民幣　家長要求退款遭拒

家住黑龍江齊齊哈爾市依安縣的趙先生近日向內媒投訴，指早前發現其銀行戶口內約9.3萬元（人民幣，下同，約11萬港元）存款不翼而飛，一查才發現被12歲姪女明明（化名）用來打賞網絡主播。趙及後多次向涉事直播平台溝通，並提交各項證明，希望追回款項，惟仍遭平台方拒絕。

趙先生上月17日核對收支帳目時，發現帳目餘額異常，仔細檢查後，發現自己帳戶自今年2月18日至上月16日，陸續在某直播平台充值共9.3萬元。經詢問後，才得知是明明以其備用手機觀看直播期間，為購買「金豆」打賞主播，故不斷充值；加上明明會刪除支付短訊通知，令趙無法及時發現制止。

趙先生表示，明明的父母數年前離婚，撫養權歸於母親，但因後者目前在外務工，故明明平日與他一起生活。疫情期間，明明需使用手機上網課，遂允許她使用手機。趙先生承認對姪女管教及關心不足，導致她沉迷直播，「孩子說在直播間裏有很多人一起說話，感覺很溫暖」。

他事後多次聯繫該直播平台申訴，希望對方退還已充值金額，惟平台要求趙先生提供4項資料，包括監護人與委托申訴人身份證件、監護人委托書、孩子的戶口本、出生證明，微信、支付寶的帳單記錄，以及消費是未成年人進行的相關證明。惟他提交後，客服仍多次拒絕退款，指資料不足以證明是「未成年人在無監管狀態下獨自作出的消費行為」。

內媒記者其後向平台客服查詢，對方指無論任何形式與內容，只要證明有未成年人使用帳號消費即可，卻未有給出明確例子。雖然趙先生已提交由其姪女口述錄影片段，平台方仍拒絕承認，截至目前仍未收到任何退款。