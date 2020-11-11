11國提案台灣參與世衞大會　主席打斷發言

台灣自2017年起，未獲邀以觀察員身份參與世衞大會。

世界衞生大會（WHA）周二（10日）進入第二天會議，美國、日本等11國先後發言，重申支持台灣以觀察員身份參與會議。擔任大會主席的挪威代表，期間以與議程無關為由打斷發言，並以大會規則提醒成員國，在會議期間不要談及觀察員問題。

大會因新冠肺炎疫情影響以視像方式舉行，伯利茲及伊斯瓦蒂尼代表會上提及台灣在抗疫工作出色，指疫情沒有政治或地理邊界，重申支持台灣以觀察員身份參與會議。而太平洋島國帛琉代表亦以預錄影片為台灣發聲，惟均先後遭大會主席直接中斷發言及停止播放影片。

美國衞生及公共服務部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby）則表示，了解台灣如何防疫，對面臨新一波疫情的會員國很有幫助。他強調共享資訊強化防疫能力，才能建設一個透明且緊密聯繫的全球衞生架構，以防止疫情進一步擴散。

台灣自2017年起，未獲邀以觀察員身份參與WHA，14個邦交國5月致函世界衞生組織總幹事譚德塞，提案籲邀請台灣出席，惟最終被會方拒絕。中國大陸外交部此前曾強調，台灣拒不承認兩岸同屬「一個中國」，台灣參與世衞大會的政治基礎不復存在。