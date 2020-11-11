男子殘殺一家6口　逃亡19年曾居深山終落網

浙江省杭州市富陽外沙村19年前發生一宗搶劫殺人案，一間紙廠樓姓總經理一家6口在家中被遇害，現場有搜掠痕迹。案發後警方鎖定4名疑犯，當中3人於案發同年落網，惟田姓男子一直在逃。今年9月，田男終在貴州省貴陽落網，並於上周三（4日）被押回杭州歸案。

案發於2001年6月20日，樓某一家三代6人被發現在家中遭人殺害，歹徒手段兇殘，屍體分布在屋內兩層樓，從睡房到客廳滿地血漬。由於屋內一片狼藉，現場缺失一部手機和小量現金，警方判斷案件為搶劫殺人案。案發後警方鎖定疑犯為來自貴州松桃縣的田某成、吳某雲、吳某金及田某壽。其中，田某成、吳某雲、吳某金分別於2001和2002年被捕歸案，並已判處死刑。但田某壽一直在逃。

多年來，杭州警方未停止追捕田某壽，終於在今年10月底，獲貴陽警方通知轄區一名自稱「李波」的男子，極可能就是田某壽。杭州警方隨即趕赴當地，並確認「李波」就是田某壽，上周日（1日）將其逮捕。

今年已51歲的田某壽表示，案發後逃回貴州松桃老家並躲進深山，靠偷農作物和狩獵維生，數年後搬回市區打工。目前田某壽被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。