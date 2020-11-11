新冠肺炎：內地多17宗確診　阜陽開展全民檢測

內地周三（11日）公布新增17宗新冠肺炎本地確診病例，一宗本地個案來自安徽，其餘均為境外輸入。在通報出現本地確診個案後，安徽阜陽隨即對個案及其密切接觸者居住的4個小區實施封閉式管理，並集中消毒。各小區共設置10個病毒採樣點，替區內居民進行全民核酸檢測。截至周二（10日）下午3時30分，已收集共3910個樣本，已送往檢驗。

據了解，周二安徽阜陽穎上縣通報的蘭姓確診患者，為上海周一（9日）通報的確診病例密切接觸者。蘭某於上周四（5日）下午4時從上海川沙乘坐長途巴返回潁上後，再轉車回到張洋小區家中。上周六（7日），蘭某和媳婦曾帶孫兒到潁上縣人民醫院就診，期間全程佩戴口罩，其他時間未外出。

周二蘭某經專家會診後轉送至阜陽市第二人民醫院隔離治療，經縣級核酸檢測和省市覆核後確診。截至周二上午11時，相關部門已查出與蘭某有密切接觸的34人，其中17名本地人已全部落實集中隔離，核酸檢測結果均無感染。其餘17名外地密切接觸者，阜陽當局已向所在地發函協查。

內地過去一日新增的境外輸入確診個案分別為天津6宗、上海5宗、四川兩宗，及遼寧、江蘇和陝西各一宗；新增無症狀感染個案17宗，15宗出現在新疆，當中2宗為本地個案。全國至今累計86,284人確診，當中4,634人病亡。