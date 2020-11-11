男子網戀索女被騙32萬人民幣　見面揭照片身份全是假

網上交友遇「照騙」（假照片）不時發生。湖南省株州市劉先生去年11月在網上結識一名張姓女網友，其朋友圈「自拍照」均顯示其皮膚白滑、身材纖細。劉先生為滿足對方要求，先後向張女轉帳32多萬元（人民幣，下同，約38萬港元）。惟劉先生後來揭發對方不但體重達100公斤，而且身份、家境全是假的。

今年29歲、單身的劉先生表示，自稱計劃出國留學的張女，多次以生病、沒生活費、沒錢交房租等理由要求他幫忙。今年2月，張女稱父母遇車禍急需救命錢，劉先生便籌了20多萬元（約23.8萬港元）給對方。劉先生曾多次提出視訊對話或見面，但遭拒絕，劉先生因此起疑。

經多方打探，劉先生今年3月找到張女在江蘇的住址並親自上門，誰知眼前的張女「體重比自己還魁梧」，令劉先生直呼崩潰。更令劉先生氣憤的是，張某所說的個人及家庭情況也全是假的。劉先生要求對方退還所有款項但遭拒，於是報警。

警方調查發現，張女今年22歲，沒固定工作。為籌措生活費和交租，張女自去年開始在網上盜用年輕貌美的女子照片在朋友圈發布。警方又查出，張女在與劉先生交往的同時，另與兩名男子保持「戀愛關係」，累計涉案金額超過40萬元（約47.6萬港元）。警方其後依涉嫌詐騙罪，依法刑事拘留張女。