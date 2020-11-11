解放軍軍機飛入台西南空域　台軍廣播驅離

台媒周三（11日）報道，大陸軍機當日早上7時許，再次飛入台灣西南空域，台軍照例廣播驅離。解放軍軍機近來頻繁飛入台空域，本月累計已有9天。另外，美軍日前派出兩架B1B轟炸機飛入南海繞行，其後返回關島，相關照片於周三發布。

根據台軍廣播紀錄，解放軍軍機從周三早上7時48分進入台西南空域，飛行高度為2,900米，台空軍在空警戒並廣播驅離，向解放軍軍機喊話：「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」由於時值大陸的「雙11購物節」，有網民揶揄稱：「空中可沒有網購，別來亂了！」

據統計，解放軍軍機除了上周六（7日）及周一（9日），本月其他日子均有飛入台空域，並記錄到台軍廣播驅離至少22次。周二有一架解放軍運8反潛機從廣東省起飛，飛越過海峽中線後持續深入，更進入台方防空識別區進行偵察任務。

另外，美軍兩架B1B轟炸機周日（8日）從關島的安德森空軍基地出發，飛經巴士海峽進入南海繞行。追蹤美國軍機動向的社交網帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots）周三發文稱，兩架B1B轟炸機完成任務後已返回基地，並發布相關照片。