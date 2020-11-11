打擊非法租借電話卡銀行卡　2421人禁用流動支付

廣東省公安廳近日展開打擊「兩卡」（電話卡、銀行卡）專項行動，有2,421人因出售出租出借銀行帳戶、個人銀行卡等失信行為被懲戒，5年內只能使用現金消費，不能使用流動支付功能、不能註冊支付寶帳戶和開通微信支付等。

廣東省公安廳周二（10日）消息指，自10月10日起全國開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪的「斷卡」行動以來，廣東省公安部門共抓獲逾4,200名疑犯，打擊317個涉兩卡黑灰產團夥，搗毀617個犯罪窩點，現場查獲6,850多張銀行卡、48,880多張電話卡、109萬多條公眾個人信息。

另廣東省打擊治理電信網絡新型違法犯罪廳際聯席會議辦公室，先後約談47家商業銀行網點、7個涉案重點縣區，核實關停53萬多個高危電話號碼，甄別並處理共60萬多個潛在涉詐風險對公和個人銀行帳戶，公開曝光一批涉案較多的營業網點和行業內鬼。

在廣東省公安廳公布的案例，包括於今年4月珠海市公安機關在揭陽、肇慶等地，查獲由台灣人組織的犯罪團夥，替境外冒充「公檢法」的詐騙團夥提供通信服務和支付結算業務，案件涉及廣東、陝西、甘肅、廣西、江蘇、河南等地共50多宗，涉案金額達374萬多元人民幣（約445萬港元）。公安於案中逮獲2疑犯，並查扣一批網絡通訊設備、電腦、手機等作案工具。

另佛山市反詐騙中心在上月12日至15日，全面掃蕩藏匿在該市的詐養卡窩點，其中禪城、南海分中心共鏟除7個窩點，逮獲陳某露、吳某斌、吳某杰、陳某結等疑犯，現場繳獲電腦及養卡設備，涉案電話卡約7,000張。養卡是指通過繳交手續費，由養卡人或公司墊支卡數，確保還款信用良好，令信用額提升。惟有不法養卡公司利用持卡人的信用卡和個人資料惡意套現，實行詐騙。