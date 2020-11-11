人大常委會通過立會議員資格決定　授權港府DQ 4泛民

十三屆全國人大常委會第二十三次會議，於昨今(10至11日)兩天在北京人民大會堂舉行。在今日的閉幕會議上，通過制訂涉及取消香港立法會議員資格的框架安排決定，包括授權特區政府可毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標議員的資格。

有關決定涉及取消香港立法會議員資格的框架安排決定，包括確立取消議員資格的標準，並賦予特區政府權力毋須經過法庭程序，而按框架標準取消不達標議員的資格。

特區政府發表新聞稿，指根據全國人大常委會決定，現宣布原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間被取消提名資格的4位立法會議員，即時喪失立法會議員資格，分別為楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。特區政府稍後會將全國人大常委會的決定刊憲。

全國人大常委會作出的決定涉及三方面，一、立法會議員因宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

二、本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形均適用本決定。

三、依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣布。