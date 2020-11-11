樓盤大幅降價業主憂爛尾　圍堵售樓處要求退款

山東青島市即墨區一個正在開售的樓盤「禹洲朗廷府」，近日有多名業主大鬧售樓處，他們不滿發展商近期大幅降低樓價，甚至遠低於市場價格，質疑樓盤資金鏈或已斷，更擔心樓盤工程本身出現了問題，要求退款。有業主表直言：「他們就是賣一套算一套，賣完就甩盤走了，沒有人管，百分百爛尾。」

上周三（4日）起，大批業主前往禹洲朗廷府售樓處，討要說法。他們拉起白底黑字橫額：「今天買明天爛尾，退房！退房！退房！」更要求區政府房管部門介入。有業主早前買房時每平方米售價約15,700元（人民幣，下同，約18,700港元），但近日卻減至約10,200元（約1.3萬港元），降價約三分之一，業主驚呼：「哪能接受得了？」

上周四（5日），網上流傳發展商的聲明稱，禹洲朗廷府降價消息不實，指近期售賣的低價單位屬「工抵房」，即工程承包方抵帳單位，由工程承包方簽約，總共有50個單位。不過，業主並不接受這種解釋，「這不是工抵房，工抵房抵給工程方了，由工程方賣，不能到售樓處賣」。

內媒指發展商並無積極解決問題，內媒記者到訪禹洲朗廷府售樓處時，發現大部分銷售人員已經撤離、樣板房被拆走，有人質疑「哪有房子還沒交付就把樣板間拆了？說明後期裝修肯定不一樣」。

內媒記者以買家身份走進售樓處一間辦公室，對方稱那是財務部，要求記者離開，並指現在房子不對外銷售。記者遂致電發展商查詢，對方表示會將查詢轉介相關情況，未再作詳細解釋。