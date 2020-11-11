民營企業家孫大午涉尋釁滋事　被採取刑事強制措施

河北保定高碑店市公安局通報，民營企業家、河北大午農牧集團有限公司始創人孫大午等人，涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等，周三（11日）被採取刑事強制措施，案件正在偵辦中。孫大午曾於2003年被判刑，今年8月再因土地問題與警方衝突被拘。

大午集團位於保定徐水區郎五莊村，距離與徐水區國營農場（前保定國營農場）不遠。惟後者得益於政策關係，無償佔得郎五莊村數千畝土地，轉租獲利，60多年來未有給予村民任何補償。村民索償無果，便將土地交由大午集團營運，集團給予村民租金。

2008年大午集團曾代村民去討要土地，卻無果。今年8月4日凌晨，國營農場突然動用剷泥車拆除了大午集團辦公樓，村民前來阻止，警員到場施放催淚彈及胡椒噴霧驅散，與村民發生衝突。大午集團員工當日下午到區政府、區公安局請願，再與警方爆發衝突，孫大午與妻子等39人一度被捕，當晚釋放。

大午集團建立於1985年，是一間大型民企，涉及養殖業、種植業、教育旅遊、工業等領域，孫大午被譽為「企業家良心」。不過，孫曾於2003年因非法吸收公眾存款被判有期徒刑3年、緩刑4年，罰款10萬元人民幣（約12萬港元）。當時他獲得內媒、農民、學者與輿論支持，但他選擇不上訴，並於同年11月1日父親生日時出獄回家。