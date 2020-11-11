台躁父打凹11個月大女頭顱致死　二審判囚18年

台灣桃園市梅林姓男子去年因經濟問題心情不佳，竟拿僅11個月大的女兒洩憤，手腳並用重擊其頭及胸部，致其頭顱凹陷，女嬰送院後終傷重不治。案件今年7月於桃園地方法院一審，林男因家暴殺人罪被判囚18年。案件經上訴，林男的妻子和父親均於庭上替其求情，高等法院周三（11日）雖撤銷原定裁決，但改以另一控罪對他判囚，刑期維持不變。

案發於去年4月23日清晨，林男因不滿女兒哭鬧不斷，情緒失控下多次用手錘擊女兒頭部及胸部。當時在廚房沖奶的林妻返回房間時發現女兒奄奄一息，於是緊急將她送院。林妻案發後一度供稱，女兒不慎從床上跌下撞到頭部。但檢察官偕法醫解剖驗屍後，發現女嬰不但顱骨骨折出血，心臟、肝臟也有挫裂傷。後來林男才承認出現經濟問題，並與父親發生衝突，返家聽到女兒哭鬧不休，才會錯手打死女兒。

案件一、二審期間，林男均辯稱「沒想到會打死女兒」，又表示深感後悔。惟法官認為，每個人的生命都是無價，都該受到尊重與保護，尤其父母更應該保護孩子，且質疑林男應知道錘打女嬰會造成嚴重傷害；其父和妻子雖在庭上求情，但考慮林男有多項前科，故改依成年人故意殺害兒童罪判他入獄18年。案件仍可上訴。