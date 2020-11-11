東盟峰會明於河內開幕　有望下周日簽署RCEP協定

第37屆東盟峰會周四（12日）在越南河內開幕，因應新冠疫情一連4日以視像形式舉行。越南副外長阮國勇表示，會上將完成有關《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的談判，有望在下周日（15日）簽署。

除了東盟10個成員國，中國、印度、澳洲、新西蘭、日本、南韓、聯合國與美國的代表亦將參加有關會議。峰會開幕當日將宣布成立「東盟公共衞生突發事件與新興疾病區域中心」，以加強區內各國合作應對疫情。峰會期間，將召開第4屆RCEP峰會、第15屆東亞峰會、第8屆東盟-美國峰會、第23屆東盟-中國峰會、首屆東盟女性領導人峰會等，下周日閉幕後召開記者會。

各國領袖在一系列會議上將簽署共逾80份文件，是歷屆所通過文件數量最多的一次。阮國勇表示，RCEP或於下周日簽署，有望成全球規模最大的自由貿易協定。他表示，該協定已磋商多年，反映其對區內的重要性，在全球疫情肆虐、供應鏈被切斷的形勢下更具意義，簽署協定將為該區及成員國之間的貿易發展注入新動力。

東盟外長會議周二（10日）舉行，由越南副總理兼外長范平明主持。與會外長表示，為確保從疫情中復甦，必須保住供應鏈、安全恢復各國貿易往來、簽署如RCEP的新一代自由貿易協定，並縮小成員國的發展差距。會上亦談及南海問題，指出軍事化行動、主權聲索等單方面行動威脅區內和平穩定，呼籲認真落實《南海共同行為準則宣言》（DOC），並希望與中國盡快達成《南海行為準則》（COC）。