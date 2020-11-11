新冠肺炎：台增4宗境外輸入病例　疫苗臨床試驗開放登記

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（11日）公布，台灣新增4宗境外輸入新冠肺炎確診病例，其中3宗自印尼入境，1宗自比利時入境，累計確診數增至585宗。另鑑於南韓持續發生群聚感染，當局即日起把南韓從從中低風險國家名單中移除。此外，衞福部食藥署建立「新冠疫苗臨床試驗意向登記平台」，供有意願參與疫苗臨床試驗的民眾上網登記。

指揮官陳時中指出，3宗從印尼入境的確診病例均為印尼籍女性，年齡介於20多歲至40多歲。3人上月28日從印尼赴台工作，入境後分別前往集中檢疫所檢疫，入境時均無症狀，周一（9日）檢疫期滿前接受檢測，並於周三確診，目前正住院隔離治療。

另一宗確診病例為30多歲比利時籍男子，受台灣某公司邀請赴台洽商，上月25日入境後，前往防疫旅館居家檢疫，入境時無症狀，惟上月31日出現嗅味覺異常症狀，因隔天症狀緩解，未就醫及通報，周一檢疫期滿後，進行自主健康管理，應台公司要求，周二（10日）至醫院自費檢測後確診，目前住院隔離治療。

另指揮中心指出，鑑於南韓持續出現療養設施、職場、學校、教會群聚感染事件，本土病例呈上升趨勢，已連續兩周超過中低風險分級標準，因此即日起把南韓自中低感染風險國家移除。