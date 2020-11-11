精神病院男護工與患者發生性行為　女方懷孕東窗事發

河北邯鄲市魏縣精神康復醫院一名31歲郭姓男護工，近日被揭與25歲已婚女患者小雨（化名）發生性關係，導致小雨懷孕。事件引起輿論關注，內媒披露，郭男事後被該院開除，警方已介入調查，小雨周三（11日）則由家人陪同下，前往河北醫科大學第一醫院司法鑑定中心接受精神鑑定。

報道引述該院內部通告稱，小雨今年4月6日至7月25日期間，因出現「精神分裂」症狀在該院接受治療。住院期間，小雨住在該院3樓女病號區，郭男則分管患者的日常用品和日常服藥等工作，住在2樓護理工宿舍。7月19日，所有患者和護工前往3樓活動場所娛樂期間，小雨從3樓走到2樓向郭討要零食，郭表示不能亂拿零食，但小雨不從，更以雙手抱住郭。兩人其後發生性關係。至8月29日，家人帶小雨檢查後，證實她已懷孕40天。

小雨的親人石先生指出，小雨住院期間精神存在異常，對其行為沒清晰的辨識能力，郭男和醫院應承擔相應責任，並追究郭的刑事責任。在警方要求下，家人周三帶小雨到鑑定中心接受精神鑑定，以確認其智力和精神是否異常。

該院一名副院長則指，小雨接受治療初期，經常低着頭不願說話，後經藥物治療後，已逐漸恢復笑容，在7月22日前後，已基本康復且準備出院，「言語和思維跟正常人一樣」，院方對其管理才比較寬鬆。他又指，郭男事後已被扣除3個月工資，並在8月底遭開除。