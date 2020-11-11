農民工遭拖糧情況嚴重　國務院要求春節前根治欠薪行為

內地農民工遭欠薪和拖糧的情況嚴重，國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室，日前印發《關於開展根治欠薪冬季專項行動的通知》，在全國展開根治欠薪冬季專項行動，調查欠薪違法行為。國務院更要求今年的政府投資工程、國企以及各類與政府合作項目，在年底前將農民工欠薪全部清還，而其他欠薪案件則在明年春節前「動態清零」。

《通知》指出，冬季專項行動將根據《保障農民工工資支付條例》，以聘用農民工數量較多的工程建設領域和勞工密集型加工製造行業為調查重心，了解行內農民工工資支付情況。另外《通知》要求全國各省市大力宣傳《保障農民工工資支付條例》及相關法律法規，提高企業依法支付農民工工資的自覺性。

地方各級的根治拖欠農民工工資工作領導小組亦要加強統籌協調，抽調執法人員，展開聯合執法行動，對轄區各單位工資支付情況進行集中排查。地方政府更要依法查處拖欠農民工工資案件，做到欠薪問題不解決不銷賬的目標。領導小組辦公室表示，國務院將對監管不力、組織工作不到位的部門和責任人，依法嚴肅問責。