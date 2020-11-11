男子姦殺10歲女童判死緩惹爭議　最高法院指令重審

廣西欽州市靈山縣10歲女童小燕（化名）前年在回家途中，遭同村男子楊光毅姦殺。案件一審時，楊男被判死刑。但廣西高院二審卻以楊男自首為由改判其死緩，引起各界爭議，死者母親亦提出上訴。最高人民法院早前決定對此案調卷審查，最終在周三（11日）決定指令廣西高院另行組成合議庭，再審該案。

案發於前年10月4日，楊男外出時遇上正售賣百香果的小燕，隨即產生歪念。他及後趁女童回家途中，在一竹叢處抱走她，並強行脫下其褲子。小燕試圖反抗，卻被楊男掐頸直至昏迷，隨後被裝入蛇皮袋帶到附近山嶺。小燕甦醒後試圖爬出，但再遭被告掐頸，更被其用刀刺盲雙眼。楊男強姦小燕後，再把她裝入蛇皮袋，然後把袋拋進水坑，小燕最終浸死。楊男將其棄屍山坡後逃離現場。

案發後兩天，被告投案自首。廣西欽州市中級人民法院在去年7月，一審判其犯強姦罪罪成，處以死刑。但被告不服上訴，廣西高院再審後改判其死緩，並對其限制減刑。小燕家屬對於二審判決「堅決不服」。

有律師表示，自首屬於「可以」從輕或減輕處罰的情節，但楊男犯罪情節惡劣，罪行極其嚴重，社會危害性極大，不適合改判減刑。最後最高人民法院經研究決定，將案件發還重審。