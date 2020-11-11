全台首例！市議會三讀通過食安自治條例　禁售含瘦肉精肉品

台灣明年1月起開放美國含有俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的豬肉進口，引起輿論爭議。高雄市議會周三（11日）下午三讀通過《高雄市食安自治條例》修正案，規定市內販售的肉品不能檢出瘦肉精。國民黨團提出議案時，民進黨議員提出刪除條文中的「豬」字，結果獲國民黨團同意，讓新規定不限於豬肉，已合法進口的美牛也包括在內，成為全台首例。

高雄市議會國民黨團早前已提案要求修訂食安自治條例，增列「於本市流通之豬肉及其他相關產製品需符合不得檢驗出乙型受體素（俗稱瘦肉精）之規定」，周三下午更祭出甲級動員令，希望挾人數優勢一舉三讀通過。惟議案討論時，遭到民進黨團抗議，一度因議員人數未達半數而休會。

民進黨籍議員邱俊憲發言時提出，台灣已開放含瘦肉精的美牛進口多年，國民黨如要增列條例，應比照相同邏輯，把牛肉一併列入不得檢出瘦肉精，提議把「豬肉」修改成「肉品」，結果當場獲國民黨多位議員認同。最終議案順利通過二讀及三讀。

修訂後的《高雄市食安自治條例》規定，所有在市內販售的肉品及相關產製品，均不得檢出瘦肉精，違者將被處以6萬元（新台幣，下同，約1.66萬港元）以上，10萬元（約2.76萬港元）以下罰款，並按次處罰至改善為止，情節重大可處6個月以上、1年以下停業處分。