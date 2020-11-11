國民黨發布「瘦肉精豬」抽搐片　台防檢局：假消息

台灣明年1月起開放美國含有俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的豬肉進口，引起輿論爭議。國民黨周二（10日）在Facebook發布影片，片中豬隻吃了瘦肉精後出現身體抽搐，重申食用含瘦肉精的豬肉將危害民眾健康。台灣的農委會防檢局周三（11日）指控國民黨散布假消息，並會根據《社會秩序維護法》嚴肅處理事件。

相關片段約長20秒，影片中一隻身處屠宰場的豬隻，在食用瘦肉精後，副作用讓豬隻飽受折磨，全身更不斷發抖，最後更應聲倒下。片中旁白指出世界已有160個國家禁止使用瘦肉精，因為它會造成豬隻情緒躁動、骨骼脆弱等影響。因此，呼籲民眾不要食用。在影片結束前，更號召民眾在本月22日上街抗議，要求政府放棄進口含萊克多巴胺的豬肉。

農委會防檢局副局長徐榮彬指，國民黨發布的影片來自美國動物組織「Animal Outlook」，用於探討美國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題。因此，國民黨為片段加上不實的文字與旁白，已涉及誤導社會大眾，並造成社會恐慌。徐指出當局已根據《社會秩序維護法》起訴張貼影片的國民黨。《維護法》第63條規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留，或罰款3萬元新台幣（約8,150港元）。

國民黨於周三晚上在Facebook發文指，有關影片經由學者、非政府組織、媒體等三方確認後才對外公布，而有關瘦肉精副作用更是依據TFC台灣事實查核中心的資料，反指民進黨動用政府資源胡亂誣告，更封鎖消息，掩蓋正確資訊。